Тост — о Квяте: мы не судим о пилоте лишь по одной гонке

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мыслями о будущем Даниила Квята. Функционер, как ранее и советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, намекнул, что сильное выступление россиянина в Имоле вряд ли спасёт его от потери места в команде.

«Даниил наш пилот. Он часть нашей истории. Несколько лет назад мы снова его позвали. Но мы никогда не судим о выступлениях пилотов по одной гонке», — приводит слова функционера Nextgen-Auto.

Напомним, на Гран-при Эмилии-Романьи Квят финишировал четвёртым, показав лучший результат в сезоне. Благодаря этому он обошёл в общем зачёте Себастьяна Феттеля и вышел на тринадцатое место. Как бы то ни было, ожидается, что в конце сезона Квят покинет Фаэнцу. Главным кандидатом на его место называют Юки Цуноду.