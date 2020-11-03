Хэмилтон — Риккардо: в следующий раз буду пить из своего ботинка

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на своей странице в «Твиттере» выложил фото с церемонии награждения на Гран-при Эмилии-Романьи, в ходе которой он впервые в карьере присоединился к австралийской традиции «шуи», пропагандируемой Даниэлем Риккардо. Суть ритуала заключается в распитии шампанского из ботинка.

«Теперь как никто другой знаю, сколько ты потеешь. Если мы когда-нибудь сделаем это ещё раз, буду использовать свой ботинок», — написал британец.

Соответствующий пост доступен на странице Хэмилтона в «Твиттере».

Напомним, на Гран-при Эмилии-Романьи Хэмилтон завоевал победу и практически гарантировал себе победу в чемпионате и завоевание седьмого титула. Риккардо во второй раз в сезоне взошёл на подиум, заняв третье место.