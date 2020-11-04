Сало удивлён решением Райкконена продолжить карьеру в Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало признался, что его удивило решение соотечественника Кими Райкконена продлить контракт с «Альфа Ромео» ещё на сезон, а не завершить карьеру в 41 год.



«Я был очень удивлён, не отрицаю. Был почти уверен, что в этом году для него всё завершится. Но, похоже, это ещё не конец. Посмотрим, сколько ещё лет он проведёт в Ф-1. Кими всё ещё отлично пилотирует. Он также имеет большую рыночную стоимость для Формулы-1. С возвращением Алонсо у нас будет отличный микс старых громких имён с юниорами.

Думаю, мотивация Кими заключается в том, что он может просто пилотировать болид. «Альфа Ромео» полностью освободила его от всех общественных мероприятий, которые он ненавидит больше всего на свете. Поэтому всё, что ему нужно делать, — ездить по трассе.

Когда «Феррари» внедряет обновления двигателя, болид «Альфа Ромео» действительно начинает работать лучше. В следующем году для них может быть неплохой сезон», — цитирует Сало GrandPX со ссылкой на газету Ilta Sanomat.