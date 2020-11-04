Видео: Албон жёстко защищается от Переса и позволяет Квяту пройти обоих
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в «Твиттере» запись с бортовой камеры пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, сделанную на Гран-при Эмилии-Романьи. На видео мексиканец борется с гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном после рестарта.
В ролике показано, как сначала россиянин Даниил Квят опережает обоих пилотов, а затем Серхио блестящим манёвром проходит Албона.
«Немного магии от Чеко», — так подписали ролик в пресс-службе Ф-1.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Напомним, Гран-при Эмилии-Романьи выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Втором стал его напарник Валттери Боттас. Третьим финишировал гонщик «Рено» Даниэль Риккардо.
- 4 ноября 2020
-
11:48
-
11:11
-
10:50
-
09:58
-
01:00
- 3 ноября 2020
-
23:48
-
22:51
-
21:32
-
19:59
-
18:42
-
17:59
-
16:45
-
15:43
-
15:34
-
15:10
-
13:44
-
12:44
-
11:41
-
10:16
-
09:53
-
09:00
-
00:59
- 2 ноября 2020
-
23:57
-
22:55
-
21:58
-
20:22
-
19:05
-
17:47
-
16:53
-
16:17
-
15:16
-
14:46
-
14:30
-
14:08
-
13:49
Партнерский контент