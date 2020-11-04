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Видео: Албон жёстко защищается от Переса и позволяет Квяту пройти обоих

Видео: Албон жёстко защищается от Переса и позволяет Квяту пройти обоих
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в «Твиттере» запись с бортовой камеры пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, сделанную на Гран-при Эмилии-Романьи. На видео мексиканец борется с гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном после рестарта.

В ролике показано, как сначала россиянин Даниил Квят опережает обоих пилотов, а затем Серхио блестящим манёвром проходит Албона.

«Немного магии от Чеко», — так подписали ролик в пресс-службе Ф-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Напомним, Гран-при Эмилии-Романьи выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Втором стал его напарник Валттери Боттас. Третьим финишировал гонщик «Рено» Даниэль Риккардо.

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