В ФИА отреагировали на опасную ситуацию с маршалами в Имоле

ФИА поручила дирекции гонок Формулы-1 рассмотреть возможность изменения действующих процедур во время рестартов, чтобы не допустить повторения опасного эпизода, случившегося на Гран-при Эмилии-Романьи.
Перед рестартом гонки в Имоле дирекция разрешила шести пилотам, отстававшим на круг, обогнать машину безопасности и вернуться в один круг с лидером. Однако на тот момент работники трассы ещё не завершили уборку обломков болида Джорджа Расселла.
«Безопасность маршалов и официальных лиц на трассе является высшим приоритетом для ФИА.
Дирекция гонок была поставлена в известность об этой проблеме, они оценивают, можно ли внести какие-либо изменения в действующие процедуры для дальнейшей защиты маршалов и официальных лиц и минимизировать вероятность повторения ситуации в будущем», говорится в официальном сообщении ФИА, текст которого приводит Grandprix247.
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