Цунода проехал первые круги на болиде «Альфа Таури»

Пресс-служба «Альфа Таури» поделилась видео со своих тестов на трассе в Имоле, где за руль болида Формулы-1 впервые сел японский пилот Юки Цунода.



Ему предстоит проехать дистанцию в 300 километров. Юки будет работать с болидом двухлетней давности.

Видео доступно на странице «Альфа Таури» в «твиттере».

Напомним, Цуноду называют главным кандидатом на место напарника Пьера Гасли в «Альфа Таури» на следующий сезон. Предполагается, что в команде из Фаэнцы он заменит россиянина Даниила Квята.



Юки в настоящий момент занимает третье место в чемпионате Формулы-2, набрав 147 очков. На его счету три поула и две победы в гонках. В личном зачёте лидирует Мик Шумахер (191). Каллум Айлотт (169) идёт вторым. Кристиан Лундгор (145) — четвёртый. Роберт Шварцман (140) занимает пятое место.