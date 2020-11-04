Цунода проехал первые круги на болиде «Альфа Таури»

Пресс-служба «Альфа Таури» поделилась видео со своих тестов на трассе в Имоле, где за руль болида Формулы-1 впервые сел японский пилот Юки Цунода.
Ему предстоит проехать дистанцию в 300 километров. Юки будет работать с болидом двухлетней давности.
Видео доступно на странице «Альфа Таури» в «твиттере».
Напомним, Цуноду называют главным кандидатом на место напарника Пьера Гасли в «Альфа Таури» на следующий сезон. Предполагается, что в команде из Фаэнцы он заменит россиянина Даниила Квята.
Юки в настоящий момент занимает третье место в чемпионате Формулы-2, набрав 147 очков. На его счету три поула и две победы в гонках. В личном зачёте лидирует Мик Шумахер (191). Каллум Айлотт (169) идёт вторым. Кристиан Лундгор (145) — четвёртый. Роберт Шварцман (140) занимает пятое место.
- 4 ноября 2020
-
13:15
-
12:51
-
11:48
-
11:11
-
10:50
-
09:58
-
01:00
- 3 ноября 2020
-
23:48
-
22:51
-
21:32
-
19:59
-
18:42
-
17:59
-
16:45
-
15:43
-
15:34
-
15:10
-
13:44
-
12:44
-
11:41
-
10:16
-
09:53
-
09:00
-
00:59
- 2 ноября 2020
-
23:57
-
22:55
-
21:58
-
20:22
-
19:05
-
17:47
-
16:53
-
16:17
-
15:16
-
14:46
-
14:30