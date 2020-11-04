Дорнбос: нечто сумасшедшее должно произойти, чтобы Албон получил шанс в «Альфа Таури»

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос выразил мнение, что этот сезон станет последним для Александера Албона в «Ред Булл» и «Королевских гонках» в целом.
«Даниил Квят был в потрясающей форме во время рестарта в Имоле. Албон, к сожалению, не был. Он не мог поднять шины в нужную температуру. В этом отношении для него уже заканчиваются оправдания. Ведь Риккардо финишировал третьим на том же самом типе покрышек.
Если вы посмотрите на его главный момент славы в этом сезоне — это финиш на подиуме в Муджелло, после этого он дважды не смог набрать очков. Так что для Александера Албона всё кончено. У него был шанс, и он не смог им воспользоваться.
Нахожу ли я это печальным? И да, и нет. Ты выступаешь в Формуле-1, ты — один из лучших парней в мире, и за плохие выступления тут просто наказывают. Так что я не думаю, что увижу его снова в Формуле-1. Нечто сумасшедшее должно произойти, чтобы он получил шанс на место в «Альфа Таури», — приводит слова Дорбоса GPblog со ссылкой на Ziggo Sport.
- 4 ноября 2020
-
16:06
-
14:43
-
13:41
-
13:15
-
12:51
-
11:48
-
11:11
-
10:50
-
09:58
-
01:00
- 3 ноября 2020
-
23:48
-
22:51
-
21:32
-
19:59
-
18:42
-
17:59
-
16:45
-
15:43
-
15:34
-
15:10
-
13:44
-
12:44
-
11:41
-
10:16
-
09:53
-
09:00
-
00:59
- 2 ноября 2020
-
23:57
-
22:55
-
21:58
-
20:22
-
19:05
-
17:47
-
16:53
-
16:17