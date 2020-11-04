Дорнбос: нечто сумасшедшее должно произойти, чтобы Албон получил шанс в «Альфа Таури»

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос выразил мнение, что этот сезон станет последним для Александера Албона в «Ред Булл» и «Королевских гонках» в целом.

«Даниил Квят был в потрясающей форме во время рестарта в Имоле. Албон, к сожалению, не был. Он не мог поднять шины в нужную температуру. В этом отношении для него уже заканчиваются оправдания. Ведь Риккардо финишировал третьим на том же самом типе покрышек.

Если вы посмотрите на его главный момент славы в этом сезоне — это финиш на подиуме в Муджелло, после этого он дважды не смог набрать очков. Так что для Александера Албона всё кончено. У него был шанс, и он не смог им воспользоваться.

Нахожу ли я это печальным? И да, и нет. Ты выступаешь в Формуле-1, ты — один из лучших парней в мире, и за плохие выступления тут просто наказывают. Так что я не думаю, что увижу его снова в Формуле-1. Нечто сумасшедшее должно произойти, чтобы он получил шанс на место в «Альфа Таури», — приводит слова Дорбоса GPblog со ссылкой на Ziggo Sport.