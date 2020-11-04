Хэмилтон заявил, что скучает по жизни в Англии. Ему напомнили про налоги

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что скучает по Англии после более чем 13 лет жизни за границей. Однако на его родине ему напомнили, что он сам выбрал «налоговые убежища» в Швейцарии и Монако. Именно такую формулировку использовало британское издание Daily Mail.
«В этом году я скучал по Англии больше, чем когда-либо, с тех пор как начал жить за границей. Я никогда не тосковал по холодному и серому небу. Но скучал по сельской местности, деревьям, машинам, движущимся по правой стороне дороги (лол), маленьким деревням, по которым я ездил, и Букингемскому дворцу, где я всегда хотел жить (шучу, это строчка из фильма просто всегда круто заходит).
В любом случае я так горжусь тем, что представляю британский флаг, и благодарен тем, кто меня поддерживает. Самая большая честь для спортсмена — это гордо поднимать над головой флаг своей страны. Я буду продолжать делать это столько, сколько смогу», — написал Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма».
В Daily Mail после этого написали про «налоговые убежища» в Швейцарии и Монако. Правда, отметив, что Льюис всё же платит некоторые пошлины в Англии. На родине он входит в число 5000 самых крупных налогоплательщиков.
В 2007 году Льюис переехал из Англии в Швейцарию, заявив, что так защищает свою конфиденциальность. В 2012-м Хэмилтон перебрался в Монако, отметив, что ему скучно в Швейцарии и он ищет разнообразия в социальной жизни.
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