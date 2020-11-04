Боттас рассказал, как его девушка решила мотивировать его на победы

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, как его девушка Тиффани Кромвель нашла способ дополнительно мотивировать его на победы в Формуле-1.
«Одна вещь меня впечатлила. Тифф решила развесить фотографии моих побед в нашей квартире в Монако. Сам я никогда не хотел этого делать. Так как считал это позёрством. Но Тифф сказала: «Смотря на эти фотографии, помни о том, на что ты способен на самом деле». И теперь, возвращаясь домой после неудачной гонки, на следующее утро я смотрю на эти фотографии и думаю: «Да, я действительно тогда выиграл», — цитирует Валттери Planet F1.
Сама Кромвель рассказала, что старается мотивировать любимого, что тот был сосредоточен на себе, а не на сравнениях с Льюисом Хэмилтоном.
«Я не знаю, что Льюис делает иначе по сравнению с Валттери. Могу лишь снова и снова выделять хорошие, яркие моменты – напоминать ему о них и о том, на что он способен на самом деле, и том, что это не зависит от Хэмилтона», — отметила Тиффани.
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