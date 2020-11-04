Джовинацци раскрыл секрет сильного старта на Гран-при Эмилии-Романьи

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци рассказал, как ему удалось отлично стартовать и прорваться на 14-ю позицию с 20-го места на Гран-при Эмилии-Романьи.



«Это был просто потрясающий первый круг, мне снова удалось отыграть шесть позиций. Перед гонкой я долго смотрел старты в Формуле „Рено“, Формуле-4. Всё, что было у меня на ноутбуке. И на первом круге всё сложилось как надо и мне повезло.



В конце гонки было немного сложно на старом „медиуме“, температура падала. Было сложно удержать соперников на „софте“ позади. Я сделал всё, чтобы удержать позицию и я находился в очках, так что атаковал очень сильно. Кими тоже смог заработать очки, что очень здорово для команды», — приводит слова Антонио Джовинацци Motorsport.

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