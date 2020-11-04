Боттас удивлён, что маршалы в Имоле не оповещали пилотов об обломке жёлтыми флагами

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выразил удивление, что маршалы не размахивали жёлтыми флагами в месте, где он наехал на обломок от болида «Феррари».



«Получил предупреждение инженеров, что они видели гравий в седьмом повороте, потому что где-то было предупреждение, но не было жёлтых флагов. Это был большой обломок, у меня не было времени, чтобы среагировать и объехать его. У меня было время определиться, как проеду по обломку, и я выбрал вариант проехать прямо над ним. Хорошо было бы понять, почему не было никаких признаков, что впереди большой обломок, потому что это опасно. Это точно не помогло моей гонке», — приводит слова Боттаса PlanetF1.



Напомним, Боттас финишировал вторым на Гран-при Эмилии-Романьи и отстаёт от Льюиса Хэмилтона на 85 очков.