Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас удивлён, что маршалы в Имоле не оповещали пилотов об обломке жёлтыми флагами

Боттас удивлён, что маршалы в Имоле не оповещали пилотов об обломке жёлтыми флагами
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выразил удивление, что маршалы не размахивали жёлтыми флагами в месте, где он наехал на обломок от болида «Феррари».

«Получил предупреждение инженеров, что они видели гравий в седьмом повороте, потому что где-то было предупреждение, но не было жёлтых флагов. Это был большой обломок, у меня не было времени, чтобы среагировать и объехать его. У меня было время определиться, как проеду по обломку, и я выбрал вариант проехать прямо над ним. Хорошо было бы понять, почему не было никаких признаков, что впереди большой обломок, потому что это опасно. Это точно не помогло моей гонке», — приводит слова Боттаса PlanetF1.

Напомним, Боттас финишировал вторым на Гран-при Эмилии-Романьи и отстаёт от Льюиса Хэмилтона на 85 очков.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020