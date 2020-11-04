Тост: Цунода показал стабильную работу на тестах

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал тесты Юки Цуноды в Имоле.



«Мы провели продуктивные тесты в Имоле с Юки Цунодой, удалось проехать 352 километра. Утром было немного сыро, поэтому начали программу на дождевых шинах. Несмотря на это, Юки познакомился с болидом, а после того, как мы перешли на сухие шины, он смог улучшить время круга, что было впечатляюще.



После обеденного перерыва продолжили работу на новом комплекте шин. Он продолжил улучшать результат, демонстрируя, что чувствует себя комфортнее в машине круг за кругом. Юки дал ценную обратную связь о поведении болида, что соответствовало нашим ожиданиям. В последний выезд на трассу он провёл симуляцию гонки и был очень стабилен, что является главным подтверждением, что у него всё было под контролем. С нетерпением ждём его следующих тестов в Абу-Даби, когда он попробует себя на тестах молодых гонщиков за рулём «Альфа Таури», — приводит слова Франца Тоста официальный сайт команды.