Экс-пилоту Ф-1 Льюцци потребовалась искусственная вентиляция лёгких из-за Covid-19

Бывший гонщик Формулы-1 итальянец Витантонио Льюцци был госпитализирован в госпиталь Кьети с диагностированным коронавирусом, сообщает итальянская редакция Motorsport.



Тонио заразился коронавирусом две недели назад в Милане, где был вместе с женой Франческой и трёхлетней дочерью. Спортсмен был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.



Сейчас Витантонио Льюцци вернулся домой и чувствует себя лучше.



Льюцци был госпитализирован в инфекционную клинику больницы Кьети, где ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Спортсмен находился в госпитале с 29 октября.



«Мы могли рассчитывать на быструю и эффективную помощь, без которой сценарий сегодня был бы совсем другим. Теперь, к счастью, кошмар превращается в воспоминание», — прокомментировала ситуацию жена Льюцци.