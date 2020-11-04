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Экс-пилоту Ф-1 Льюцци потребовалась искусственная вентиляция лёгких из-за Covid-19

Экс-пилоту Ф-1 Льюцци потребовалась искусственная вентиляция лёгких из-за Covid-19
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 итальянец Витантонио Льюцци был госпитализирован в госпиталь Кьети с диагностированным коронавирусом, сообщает итальянская редакция Motorsport.

Тонио заразился коронавирусом две недели назад в Милане, где был вместе с женой Франческой и трёхлетней дочерью. Спортсмен был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Сейчас Витантонио Льюцци вернулся домой и чувствует себя лучше.

Льюцци был госпитализирован в инфекционную клинику больницы Кьети, где ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Спортсмен находился в госпитале с 29 октября.

«Мы могли рассчитывать на быструю и эффективную помощь, без которой сценарий сегодня был бы совсем другим. Теперь, к счастью, кошмар превращается в воспоминание», — прокомментировала ситуацию жена Льюцци.

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