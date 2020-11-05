Марко: у «Ред Булл» должен быть тот двигатель, с которым мы сможем выигрывать гонки

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мыслями об уходе «Хонды» из Формулы-1.
«Ситуация в том, что мы хотим получить конкурентоспособную силовую установку. „Ред Булл“ нужен такой двигатель. Понятно, что то же самое хочет получить и Макс Ферстаппен. Но в его контракте нет пунктов о досрочном расторжении контракта в случае ухода „Хонды“.
Если мы будем выступать в Формуле-1, то у нас должен быть тот двигатель, с которым мы сможем выигрывать гонки. По мощности двигатели «Мерседеса», «Феррари» и «Хонды» отличаются друг от друга не более чем на 15-20 лошадиных сил», — приводит слова Марко GPBlog.
«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей, но с тех пор как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед — три в прошлом сезоне и две в нынешнем.
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