Расселл написал письмо с извинениями команде «Уильямс» после своей нелепой аварии

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл, который разбил болид под сейфти-каром на Гран-при Эмилии-Романьи, написал письмо сотрудникам команды из Гроува. Его текст приводит издание RaceFans.
«Была одна причина, всего одна, почему у нас была возможность набрать очки в эти выходные. Это произошло потому, что каждый из вас выкладывается на 100% и доводил болид до предела, неделя за неделей. Больше всего мне хотелось бы, чтобы я держал его подальше от стены и завоевал один или два очка», — написал Джордж.
Однако Рассел отметил, что эта авария не изменит его подхода к гонкам.
«Мы гонщики, и находимся здесь не для того, чтобы перестраховаться. Мы участвуем в Гран-при, чтобы раздвигать границы. Порой это приводит к огромному разочарованию. Но в ту секунду, когда мы снимем ногу с дроссельной заслонки и начнём работать на 95%, можем собираться домой.
Все мы знаем, что у нас есть машина, которую нужно довести до предела, а иногда и перешагнуть его, чтобы бороться за очки в данный момент. Я чувствую, что мы продвигаемся к цели медленно, но верно. Несомненно, когда это произойдёт, процесс уже не остановится, и мы будем в ударе. У команды прекрасное будущее», — добавил молодой британец.
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