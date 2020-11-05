Палмер: мог бы Ферстаппен наступать на пятки «Мерседесу», управляй он «Альфа Таури»?

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер в своей колонке на сайте BBC порассуждал о выступлении пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Александера Албона в нынешнем сезоне.



«Ферстаппен феноменально быстр. В целом я бы сказал, что потенциально только Льюис Хэмилтон и, возможно, Шарль Леклер из «Феррари» могут составить ему конкуренцию на одном круге.

Если «Ред Булл» считает, что Албон находится на том же уровне, что и другие гонщики середины пелотона с точки зрения пилотажа, и что у него такая же техника, как и у Ферстаппена, то нужно задаться вопросом. Мог бы Макс всё ещё наступать на пятки «Мерседесу», управляй он «Рейсинг Пойнт», «Рено», «Маклареном» или даже «Альфа Таури»? Это кажется неправдоподобным, но конкретного ответа нет», — написал Палмер.