Хэмилтон заявил, что победа в Кубке конструкторов для него важнее личного титула

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после завоевания его командой седьмого Кубка конструкторов подряд признался, что этот успех для него важнее личных достижений и титулов чемпиона мира.



«Это очень странный вид спорта. В том смысле, что он – командный, хотя в нём есть два чемпионата. Мы разыгрываем и индивидуальное первенство. Но в основе нашей работы – набор очков для команды.

Когда вы побеждаете в Кубке конструкторов, я думаю, это лучше, чем индивидуальное достижение. Ведь всё, что вы делаете, совершается коллективно, с большой группой людей.

Хотя на подиуме стоят пилоты, мы не выше всех. Мы находимся на одном уровне с остальными членами команды и являемся звеньями общей цепи», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.