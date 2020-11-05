Хэмилтон заявил, что победа в Кубке конструкторов для него важнее личного титула
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после завоевания его командой седьмого Кубка конструкторов подряд признался, что этот успех для него важнее личных достижений и титулов чемпиона мира.
«Это очень странный вид спорта. В том смысле, что он – командный, хотя в нём есть два чемпионата. Мы разыгрываем и индивидуальное первенство. Но в основе нашей работы – набор очков для команды.
Когда вы побеждаете в Кубке конструкторов, я думаю, это лучше, чем индивидуальное достижение. Ведь всё, что вы делаете, совершается коллективно, с большой группой людей.
Хотя на подиуме стоят пилоты, мы не выше всех. Мы находимся на одном уровне с остальными членами команды и являемся звеньями общей цепи», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
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