Штайнер — о составе «Хааса»: два новичка – это риск, и я не хочу закрывать на это глаза

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что команда ещё не приняла решение о составе на сезон-2021.
Ранее появились предположения, что новыми пилотами команды станут действующие пилоты Формулы-2 Мик Шумахер и Никита Мазепин.
«Мы ещё не решили брать двух новичков, но я могу легко рассказать вам о своих мыслях. Мы обсудили этот вопрос. Очевидно, два новичка – это риск. Не будет опытного гонщика, на данные которого можно полагаться и всё в таком духе. Им придется самим разбираться в том, что происходит, и есть опасность, что всё пойдёт не так.
Плюс это подхода в том, что вы можете направить их в нужное вам русло. Если такого раньше не происходило, это не означает, что идея не сработает. Безусловно, риск есть, и я не хочу закрывать на это глаза", — цитирует Штайнера Motorsport.
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