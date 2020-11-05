Формула-1: страны, принимающие Гран-при, обязались соблюдать права человека

В Формуле-1 отреагировали на заявление Amnesty International, которая ранее призвала Формулу-1 обратить внимание на проблемы с соблюдением прав человека в Саудовской Аравии в преддверии проведения этапа «Королевских гонок» в этой стране.
«На протяжении десятилетий Формула-1 работала над тем, чтобы быть позитивной силой, принося экономические, социальные и культурные преимущества в те места, где проводились гонки. Такие виды спорта, как Формула-1, способны преодолевать границы и связывать культуры, страны и сообщества, чтобы разделить вместе страсть и эмоции от сражений и достижений. Мы серьёзно относимся к своим обязанностям и объяснили свою позицию относительно прав человека всем партнёрам и принимающим странам, которые обязались уважать эти права при организации и проведении Гран-при», — цитирует заявление Формулы-1 Autosport.
Напомним, ранее пресс-служба Формулы-1 объявила, что в 2021 году в календарь чемпионата мира войдёт Гран-при Саудовской Аравии. Его проведение запланировано на городской трассе в городе Джидда. Гонка пройдёт при искусственном освещении.
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