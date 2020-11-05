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Марко запретил Цуноде работать над другими проектами, кроме как получение суперлицензии

Марко запретил Цуноде работать над другими проектами, кроме как получение суперлицензии
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко запретил воспитаннику молодёжной программы Юке Цуноде тратить время на какие-либо проекты, дабы тот мог сфокусироваться на получении суперлицензии.

«В „Карлин“ хотели, чтобы я провёл заезды Формула Open в Спа, но Хельмут Марко мне отказал. Он хочет, чтобы я концентрировался на Формуле-1, чтобы у меня были нужные кондиции для прохождения 300 км, необходимых для получения суперлицензии.

Если буду принимать участие в первой свободной практике Ф-1 в Бахрейне, у меня будет плотное расписание и мне придётся адаптироваться к одной машине, а затем к другой. К очень разным машинам. Это будет большой вызов", — приводит слова японского спортсмена Nextgen-Auto.

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