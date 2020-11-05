Вильнёв объяснил, почему Феттель сильно уступает Леклеру
Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв выдвинул теорию, почему четырёхкратный чемпион мира, пилот «Феррари» Себастьян Феттель столь много проигрывает напарнику по команде Шарлю Леклеру в нынешнем сезоне.
«В „Феррари“ знают, что Леклер — будущее команды. Потому я думаю, что в плане развития болида в „Скудерии“ больше прислушиваются к Шарлю. Он пилотирует совершенно иначе. Себастьян же не может работать на пределе возможностей машины», — приводит слова канадского ветерана GPblog.
Напомним, Шарль Леклер на данный момент занимает пятое место в общем зачёте, имея в активе 85 баллов. Феттель же располагается на 14-м месте, немец записал в актив лишь 18 баллов.
Со следующего сезона немца в «Феррари» заменит Карлос Сайнс.
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