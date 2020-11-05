Заводская команда «Ямахи» оштрафована на 20 очков, клиентская — на 37

В MotoGP вынесли вердикт по делу о нарушении «Ямахой» технического регламента. И заводская, и клиентская команды использовали двигатели, не соответствующие регламенту.

Выяснив все детали произошедшего, в MotoGP приняли решение наказать «Ямаху». В зачёте производителей она лишилась сразу 50 очков. Кроме того, в зачёте команд заводская команда оштрафована на 20 очков, а клиентская — на 37.

Напомним, на старте сезона стало известно, что на моторах «Ямахи» обнаружен брак в партии клапанов стороннего производителя. Из-за правил заморозки двигателей «Ямаха» обратилась из соображений безопасности в ассоциацию производителей, но вскоре отозвала запрос. В итоге начиная с гонок в Хересе гонщики «Ямахи» выступали со слегка заглушенными двигателями, чтобы избежать проблем.



Однако не все двигатели в распоряжении Росси, Морбиделли, Маверика Виньялеса и Фабио Куартараро были с неисправными клапанами.