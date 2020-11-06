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Бинотто — о дуэте Леклер — Сайнс: это будет наименьшая проблема «Феррари» в 2021 году

Бинотто — о дуэте Леклер — Сайнс: это будет наименьшая проблема «Феррари» в 2021 году
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто убеждён, что дуэт молодых пилотов в «Скудерии» в 2021 году в лице Шарля Леклера и Карлоса Сайнса не навредит команде. По его словам, это будет наименьшей проблемой итальянского коллектива в следующем сезоне.

«Шарль Леклер уже очаровал фанатов и нас. Он бы понравился Энцо Феррари. Шарль часто работает за гранью. Что касается Карлоса Сайнса, то у него есть лидерские качества. Он трудолюбив и знает как работать в команде. Он становился всё сильнее и сильнее. Кроме того, у него правильный менталитет. Твёрдо убеждён, что мы сделали правильный выбор. Думаю, что дуэт молодых пилотов будет наименьшей проблемой „Феррари“ в 2021 году», — приводит слова Бинотто Nextgen-Auto.

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