Бинотто — о дуэте Леклер — Сайнс: это будет наименьшая проблема «Феррари» в 2021 году

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто убеждён, что дуэт молодых пилотов в «Скудерии» в 2021 году в лице Шарля Леклера и Карлоса Сайнса не навредит команде. По его словам, это будет наименьшей проблемой итальянского коллектива в следующем сезоне.

«Шарль Леклер уже очаровал фанатов и нас. Он бы понравился Энцо Феррари. Шарль часто работает за гранью. Что касается Карлоса Сайнса, то у него есть лидерские качества. Он трудолюбив и знает как работать в команде. Он становился всё сильнее и сильнее. Кроме того, у него правильный менталитет. Твёрдо убеждён, что мы сделали правильный выбор. Думаю, что дуэт молодых пилотов будет наименьшей проблемой „Феррари“ в 2021 году», — приводит слова Бинотто Nextgen-Auto.