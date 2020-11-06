Командам Формулы-1 запретят использовать 3D-камеры для съёмки болидов конкурентов

ФИА разработала свод правил, который поможет избежать повторения дела о «розовом «Мерседесе». В частности, командам запретят использовать камеры и программное обеспечение, которые позволяют трансформировать снимки в трёхмерные CAD-модели.



«Мы по-прежнему будем допускать копирование отдельных компонентов на определённом уровне, но мы не хотим, чтобы весь автомобиль был копией другого», — приводит слова технического директора ФИА Николаса Томбасиса Autosport.

В новом техническом регламенте объясняется, что командам больше не будет разрешено делиться интеллектуальной собственностью с другими конюшнями или «перепроектировать» для них определённые элементы, которые они должны создать сами.

В правилах указано, какие именно детали могут быть заимствованы. Однако, в регламенте отдельно отмечается, что командам разрешено воспроизводить чужие элементы, только «используя информацию, которая потенциально должна быть доступна для всех участников», и такие знания можно получить лишь на гонках и тестовых мероприятиях. Поэтому никакая работа на этом фронте не может выполняться вне трассы.



ФИА имеет право расследовать нарушения и попросит команды в спорных ситуация доказать, что дизайн элементов был разработан независимо.



В правилах указано: «ФИА будет определять, является ли это сходство результатом обратного проектирования или законной независимой работы».

В случае спорной ситуации командам нужно предоставить данные и информацию о том, что они «соблюдали правила и сами разработали компоненты с нуля».