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Хэмилтона призвали высказаться против Гран-при Саудовской Аравии

Хэмилтона призвали высказаться против Гран-при Саудовской Аравии
Авто / Формула-1 0

Правозащитная организация Amnesty International призвала пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона высказаться против проведения гонки Формулы-1 в 2021 году в Саудовской Аравии.

Amnesty International уже обращалась с заявлением в адрес руководства Формулы-1. Но там нашли их претензии безосновательными. Теперь же правозащитники рассчитывают, что на ситуацию окажет влияние Хэмилтон.

«Было бы невероятно важно, чтобы Льюис мог высказаться. Если самый известный гонщик в этом виде спорта готов открыто выступить, заявив: «На самом деле, это страна с ужасающими показателями в области прав человека», то это лишило бы Саудовскую Аравию блеска спортивного имиджа.

Ф-1 говорит о диверсификации, инклюзивности и привлекательности для ЛГБТ, поэтому ей необходимо прилагать постоянные усилия в отношении прав человека», — приводит слова руководителя руководитель Amnesty International Феликса Якенса GrandPX.

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