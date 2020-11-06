Хэмилтона призвали высказаться против Гран-при Саудовской Аравии

Правозащитная организация Amnesty International призвала пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона высказаться против проведения гонки Формулы-1 в 2021 году в Саудовской Аравии.



Amnesty International уже обращалась с заявлением в адрес руководства Формулы-1. Но там нашли их претензии безосновательными. Теперь же правозащитники рассчитывают, что на ситуацию окажет влияние Хэмилтон.



«Было бы невероятно важно, чтобы Льюис мог высказаться. Если самый известный гонщик в этом виде спорта готов открыто выступить, заявив: «На самом деле, это страна с ужасающими показателями в области прав человека», то это лишило бы Саудовскую Аравию блеска спортивного имиджа.

Ф-1 говорит о диверсификации, инклюзивности и привлекательности для ЛГБТ, поэтому ей необходимо прилагать постоянные усилия в отношении прав человека», — приводит слова руководителя руководитель Amnesty International Феликса Якенса GrandPX.