Марко: надеюсь, «Астон Мартин» не сделает Феттелю «его» болид, это в интересах «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил мнение, что четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель вновь может вернуться на вершину, если «Астон Мартин» создаст подходящий его стилю болид.



«Для Себастьяна всё должно быть правильно в его машине, иначе он начнёт слишком много думать. Вот почему у него было так много проблем с Даниэлем Риккардо в 2014 году. Но «Ред Булл» в то время тоже не обладал победным болидом. «Мерседес» был на много миль впереди.



Однако, когда Себастьян управляет «своей» машиной, его едва ли можно победить. Если «Астон Мартин» со всеми технологиями «Мерседеса» сделает для него комфортный болид, мы все сможем снова испытать это «чудо». Но в интересах «Ред Булл», конечно, я надеюсь, что этого не случится», — приводит слова Марко GrandPX.