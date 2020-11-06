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Этап в Санкт-Петербурге откроет сезон DTM 2021 года

Этап в Санкт-Петербурге откроет сезон DTM 2021 года
Авто / DTM/WEC/Туринг 0

Руководство кузовной серии DTM представило календарь этапов на следующий сезон. Новый чемпионат стартует в конце мая в Санкт-Петербурге на автодроме «Игора Драйв».

Стоит отметить, что, хоть этап в России и включён в календарь, для гоночного уик-энда в Санкт-Петербурге ещё должно быть получено подтверждение от ФИА.

Календарь DTM на сезон-2021:

1. 28-30 мая – «Игора Драйв», Санкт-Петербург (Россия)
2. 11-13 или 18-20 июня – «Монца» (Италия)
3. 2-4 июля – «Норисринг» (Германия)
4. 23-25 июля – «Лаузицринг» (Германия)
5. 6-8 августа – «Зольдер» (БЕЛ)
6. 20-22 августа – «Нюрбургринг» (Германия)
7. 3-5 сентября – «Ред Булл Ринг» (Австрия)
8. 17-19 сентября – «Ассен» (Нидерланды)
9. 1-3 октября – «Хоккенхаймринг» (Германия).

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