В DTM окончательно раскрыли планы насчёт будущего серии в 2021 году

Кузовная гоночная серия DTM официально объявила о переходе со следующего сезона на использование машин категории GT3. При этом будет возвращена система весовых гандикапов.

Согласно правилам, три лучших пилота чемпионата будут получать гандикапы 25, 18 и 15 килограммов соответственно на следующую гонку.

Формат двух 55-минутных гонок при этом останется прежним. Сохранится и обязательная смена шин.

Также было объявлено, что платформа серии будет расширена за счёт создания пяти подразделений: DTM, DTM Trophy, DTM Electric, DTM Classic и DTM Esports.

С 2023 года DTM представит новую категорию поддержки, включающую полностью электрические автомобили. На этой неделе серия продемонстрирует проект этого автомобиля в Хоккенхайме, а в следующем году построит первый прототип. Также DTM заявила, что планирует проводить 30-минутные спринтерские гонки для электрических серий с «возможностью автоматической замены батарей во время обязательного пит-стопа».

В гонках поддержки DTM Classic будут представлены исторические автомобили серии, болиды Формулы-1 и спорткары категории C.