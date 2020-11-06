В DTM окончательно раскрыли планы насчёт будущего серии в 2021 году

Кузовная гоночная серия DTM официально объявила о переходе со следующего сезона на использование машин категории GT3. При этом будет возвращена система весовых гандикапов.
Согласно правилам, три лучших пилота чемпионата будут получать гандикапы 25, 18 и 15 килограммов соответственно на следующую гонку.
Формат двух 55-минутных гонок при этом останется прежним. Сохранится и обязательная смена шин.
Также было объявлено, что платформа серии будет расширена за счёт создания пяти подразделений: DTM, DTM Trophy, DTM Electric, DTM Classic и DTM Esports.
С 2023 года DTM представит новую категорию поддержки, включающую полностью электрические автомобили. На этой неделе серия продемонстрирует проект этого автомобиля в Хоккенхайме, а в следующем году построит первый прототип. Также DTM заявила, что планирует проводить 30-минутные спринтерские гонки для электрических серий с «возможностью автоматической замены батарей во время обязательного пит-стопа».
В гонках поддержки DTM Classic будут представлены исторические автомобили серии, болиды Формулы-1 и спорткары категории C.
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