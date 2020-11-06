Квят в деталях описал свой фантастический прорыв в Имоле

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят в деталях рассказал, каким был его прорыв после рестарта на Гран-при Эмилии-Романьи, когда он прошёл Серхио Переса, Александера Албона, Шарля Леклера, а потом боролся за третье место с Даниэлем Риккардо.



«Я знал, что у меня есть небольшое преимущество перед этими парнями с жёсткими шинами, и мне нужно было использовать его немедленно, иначе они могли прогреть свои покрышки.

Так что я в основном просто пытался как можно лучше выйти из последнего поворота и получить хороший слипстрим. Увидел, что Серхио немного сомневался, куда ехать, а потом сместился направо. Я сказал: «Окей, я подцеплю ещё немного слипстрима от машины Алекса и попробую сместиться влево». Надеялся, что он не сделает никаких странных движений, потому что на такой скорости это может стоить очень дорого. Было очень тяжело, и места было не так много, но мне удалось хорошо оттормозиться перед первым поворотом.

Что касается обгона Леклера, то иногда приходится немного изобретать. Я знал, что у него не было такой уверенности, как у меня, потому что его шины были холоднее. И я сказал: «Давай посмотрим, как он отреагирует».

У меня получился хороший выход из поворота «Тоза». Я заранее старался его подготовить, и у меня было лучшее сцепление с трассой.

Я использовал немного дополнительной мощности и хороший слипстрим. Это был очень короткий слипстрим, но весьма неплохой. А потом просто попробовал тормозить чуть позже него. Видел, что он начал делать это раньше меня, и подумал, если я оставлю ему достаточно места внутри, то справлюсь. Так и произошло. Кроме того вы можете доверять определённым пилотам в подобных вещах.

К тому моменту я уже израсходовал значительный заряд батареи, поэтому, когда подобрался к Даниэлю, мне пришлось подождать пару кругов. Потом я снова начал давить на него. Но ему удалось прогреть шины, пока я сражался с другими парнями. У «Рено» также хорошая скорость на прямой, так что это было непросто. Может быть, с большим количеством кругов этот обгон мог быть возможным.

Когда я пересекал финишную черту, то не вскидывал руку или что-то в этом роде, потому что всё ещё был сосредоточен на Даниэле и пытался достать его. Конечно, потом, через несколько метров, пришло осознание, какая сильная гонка у меня получилась. Я вспомнил свои обгоны после рестарта, и это было очень хорошее чувство», — цитирует Квята Motorsport.