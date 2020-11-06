Вандорн вспомнил сражения с Квятом за чемпионство и рассказал о тренировке с Мазепиным

Вице-чемпион Формулы-Е, экс-пилот «Королевских гонок» Стоффель Вандорн ответил на вопрос, каким было его общение с Даниилом Квятом во времена их борьбы за титул в Формуле «Рено» в 2012-м, а также рассказал о совместной тренировке с Никитой Мазепиным в Сочи на частных тестах «Мерседеса».



«Мы с Квятом хорошо ладили. Не скажу, что были большими или близкими друзьями в то время, но у нас не было никаких проблем друг с другом. Мы много соперничали в том сезоне, каждую гонку выигрывал либо он, либо я. Поэтому это был довольно сложный год, и было непросто победить в том чемпионате. С того времени мы, в принципе, держим контакт — выступали вместе в Ф-1, оба живём в Монако, так что иногда даже ходим вместе на ланч. И, конечно, встречаемся на гонках.



Никита реально хороший парень, очевидно, неплохо выступающий в Ф-2 в этом сезоне. Смог пару раз победить и провести довольно неплохие гонки. Довольно здорово чем-то помочь на пути его карьеры», — приводит слова Вандорна Sportbox.