Хэмилтон поделился видео, в котором высмеивается его противостояние с Боттасом
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма» поделился роликом, в котором в шуточной форме показано, как обычно складывается гоночный уик-энд для самого британца и его напарника Валттери Боттаса.
Идея ролика состоит в том, что Боттас показывает хорошую скорость на свободных заездах и в начале квалификации, но в заключительном сегменте и гонке Льюис всё равно берёт верх.
«Это так здорово», — написал под публикацией Хэмилтон.
Оригинальное видео доступно на странице f1network в «Инстаграме». Посмотреть его можно по ссылке.
После 13 гонок нынешнего сезона Хэмилтон возглавляет личный зачёт чемпионата мира Формулы-1. В его активе 282 очка. Боттас (197) занимает вторую строчку. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (162) – третий.
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