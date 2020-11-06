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Хэмилтон поделился видео, в котором высмеивается его противостояние с Боттасом

Хэмилтон поделился видео, в котором высмеивается его противостояние с Боттасом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма» поделился роликом, в котором в шуточной форме показано, как обычно складывается гоночный уик-энд для самого британца и его напарника Валттери Боттаса.

Идея ролика состоит в том, что Боттас показывает хорошую скорость на свободных заездах и в начале квалификации, но в заключительном сегменте и гонке Льюис всё равно берёт верх.

«Это так здорово», — написал под публикацией Хэмилтон.

Оригинальное видео доступно на странице f1network в «Инстаграме». Посмотреть его можно по ссылке.

После 13 гонок нынешнего сезона Хэмилтон возглавляет личный зачёт чемпионата мира Формулы-1. В его активе 282 очка. Боттас (197) занимает вторую строчку. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (162) – третий.

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