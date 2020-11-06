Ральф Шумахер объяснил, почему Хэмилтон правда может уйти из Ф-1

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер выразил мнение, что Льюис Хэмилтон мог устать от гонок и готов завершить карьеру в Формуле-1 после завоевания седьмого чемпионского титула.
«Вскоре он выиграет седьмой титул, и это будет иметь определённый эффект. Годы беспрерывных путешествий, когда нужно многим жертвовать и тратить огромную энергию, – разумеется, это отнимает силы. К тому же из-за пандемии коронавируса они не могут окончательно договориться с «Мерседесом» по зарплате», — приводит слова Ральфа GrandPX.
После 13 гонок нынешнего сезона Хэмилтон возглавляет личный зачёт чемпионата мира Формулы-1. В его активе 282 очка. Его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас (197) занимает вторую строчку. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (162) – третий.
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