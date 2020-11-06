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Хэмилтон показал детское фото с трофеями, которые он завоевал в 6 лет

Хэмилтон показал детское фото с трофеями, которые он завоевал в 6 лет
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился фотографией из детства, на которой он изображён в обнимку с двумя трофеями. По признанию британца, это были первые награды, которые он завоевал в своей жизни.

«Мне было шесть лет, когда я завоевал первые трофеи в гонках машин на управление. Это были одни из лучших лет в моей жизни. Я проводил время с отцом на заднем сиденье автомобиля. Мы обедали супом с лапшой и беконом, что было очень по-британски», — написал Хэмилтон на своей странице в «Твиттере».

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, Хэмилтон возглавляет общий зачёт сезона Формулы-1 2020 года и близок к завоеванию седьмого в карьере титула чемпиона мира.

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