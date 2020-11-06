«Не знаю, почему он до сих пор пилотирует». Ральф Шумахер раскритиковал Албона
Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер признался, что не понимает, почему в «Ред Булл» не приняли решения поменять Александера Албона уже в ходе сезона. Немец дал понять, что не считает таиландца гонщиком, который заслуживал бы места в австрийской команде.
«Не знаю, почему он до сих пор пилотирует. Он тормозит команду. Если вы думаете о следующем сезоне, вам бы также могла прийти в голову мысль позволить сменщику выступить на четырёх последних этапах.
Уверен, Албон бы выглядел лучше в «Альфа Таури». Давление бы ушло, и он бы чувствовал себя более комфортно", — приводит слова Шумахера GPblog.
Напомним, главными кандидатами на замену Албона в «Ред Булл» называют Нико Хюлькенберга и Серхио Переса.
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