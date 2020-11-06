Сайнс-старший: у Карлоса нет сомнений по поводу «Феррари»
Известный гонщик победитель ралли «Дакара» Карлос Сайнс-старший заверил, что его сын, пилот Формулы-1 Карлос Сайнс-младший, не жалеет о переходе в «Феррари». Испанец будет защищать цвета «Скудерии» с 2021 года.
«Карлос уверен, если и есть команда, способная быстро отыграться, то это „Феррари“. У него нет сомнений. Он продолжает говорить это тем, кто смеётся и обсуждает, правильно ли он поступил.
У меня нет много информации о будущем болиде «Феррари». Читал в прессе, что они работают над новым двигателем и достаточно успешно, но не более. Не спрашиваю об этом Карлоса. Уважаю как его, так и «Феррари»", — приводит слова Сайнса-старшего Nextgen-Auto.
В «Скудерии» Карлоса Сайнса заменит Себастьяна Феттеля.
Рекомендуем вам
- 6 ноября 2020
-
22:18
-
21:52
-
20:54
-
19:57
-
18:55
-
17:23
-
17:08
-
16:40
-
15:29
-
14:58
-
14:18
-
13:38
-
12:57
-
12:43
-
10:33
-
10:07
-
09:36
-
09:00
-
00:54
- 5 ноября 2020
-
23:05
-
22:40
-
21:45
-
20:50
-
20:00
-
19:03
-
17:41
-
16:35
-
14:59
-
14:16
-
13:47
-
13:14
-
12:35
-
11:15
-
10:28
-
09:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам