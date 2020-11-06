Сайнс-старший: у Карлоса нет сомнений по поводу «Феррари»

Известный гонщик победитель ралли «Дакара» Карлос Сайнс-старший заверил, что его сын, пилот Формулы-1 Карлос Сайнс-младший, не жалеет о переходе в «Феррари». Испанец будет защищать цвета «Скудерии» с 2021 года.

«Карлос уверен, если и есть команда, способная быстро отыграться, то это „Феррари“. У него нет сомнений. Он продолжает говорить это тем, кто смеётся и обсуждает, правильно ли он поступил.

У меня нет много информации о будущем болиде «Феррари». Читал в прессе, что они работают над новым двигателем и достаточно успешно, но не более. Не спрашиваю об этом Карлоса. Уважаю как его, так и «Феррари»", — приводит слова Сайнса-старшего Nextgen-Auto.



В «Скудерии» Карлоса Сайнса заменит Себастьяна Феттеля.