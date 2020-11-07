«Босс, о котором можно мечтать». Хэмилтон восхитился Вольфом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал решение главы команды Тото Вольфа не подниматься на подиум после завоевания немецкой командой победы в Кубке конструкторов на этапе в Имоле. По словам британца, это лишний раз подтвердило, насколько у Вольфа развиты лидерские качества.

«Он не хочет быть на каждой фотографии. Не хочет что-то провозглашать о себе, на первом месте у него команда. Никто не делает столько, сколько он. Лучший босс, о котором можно мечтать.

У него есть баланс силы воли, сопереживания и эго. Он никого не принижает в команде и реально заботится о каждом. Он спрашивает людей, как у них дела дома и может ли что-то сделать команда для лучшей работы. Великий человек, и что он наш лидер — привилегия. Мы не добились бы всего этого без него.



Ожидал, что он поднимется на подиум в Имоле, так что был удивлён решением. Мне бы хотелось, чтобы он это сделал. С другой стороны, уступив это право, он снова проявил лидерские качества", — приводит слова Хэмилтона GPblog.