«Все в карьере должны врезаться в стену за сейфти-кар». Вольф защитил Расселла

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями об инциденте, случившемся на Гран-при Эмилии-Романьи, когда пилот «Уильямса» Джордж Расселл попал в аварию, следуя за машиной безопасности.

Функционер защитил британца, отметив, что этот случай поможет его дальнейшему развитию.

«Это всё часть процесса развития. Что делает особенными Хэмилтона, Боттаса, а до этого Росберга? Опыт, который они получали. Думаю, все в карьере должны врезаться в стену за сейфти-кар. Мы видели, что такое случалось и с очень опытными пилотами. Ошибки под давлением случаются.

Сейчас Расселл чувствует себя ужасно, но в будущем это сделает его лучшим гонщиком", — приводит слова Вольфа Crash.

Напомним, почти за два полных сезона в Ф-1 Расселл не набрал ни одного очка.