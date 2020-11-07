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Масса: Ферстаппен готов стать чемпионом

Масса: Ферстаппен готов стать чемпионом
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса поделился мыслями о перспективах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. По словам бразильца, нидерландец уже сейчас готов к завоеванию титула.

«Макс — особенный талант. Он определённо будущее Формулы-1. У меня нет в этом никаких сомнений. Жаль, что у него ещё нет болида, позволяющего бороться за титул. Ему бы помог даже отыгрыш 0,2 секунды. Надеюсь, что скоро у него будет нужная машина, ради болельщиков по всему миру.

У Макса есть всё, он невероятно талантлив. Будем честны, на старте карьеры он тоже был быстро, но допускал ошибки. Он терял много возможностей из-з ошибок. В молодости это нормально. Но теперь мы больше не замечаем подобного. Теперь Макс готов стать чемпионом", — приводит слова бразильца GPblog.

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