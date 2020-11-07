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Хорнер: не знаю, что Ферстаппен сделал в Италии, но удача ему там не улыбается

Хорнер: не знаю, что Ферстаппен сделал в Италии, но удача ему там не улыбается
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о недавнем Гран-при Эмилии-Романьи и сходе Макса Ферстаппена, а также рассказал, чего ждёт от этапа чемпионата мира Формулы-1 в Турции.

«В нынешнем сезоне мы были в Италии три раза. У Макса случилось три схода. Не знаю, что он сделал в Италии, но удача ему там не улыбается в 2020 году.

Что касается Турции, то там отличная трасса. Олдскульный трек. В последний раз мы там выиграли, применив стратегию пяти пит-стопов для Себастьяна Феттеля. Будет интересный этап. Думаю, асфальт будет обновлён. Но трасса всё равно с характеристиками олдскульных, а в этом году у нас есть преимущество на таких автодромах», — приводит слова функционера портал Nextgen-Auto.

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