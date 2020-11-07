«Он ничего не даёт, и ему всегда нужна помощь». Зурер жёстко раскритиковал Албона
Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер жёстко раскритиковал пилота «Ред Булл» Александера Албона. Ветеран автоспорта недоумевает, почему австрийская команда по-прежнему сохраняет спортсмена в своих рядах.
«Некоторое время назад задался вопросом, почему Албон по-прежнему в „Ред Булл“. Знаем, у команды тесные связи с Таиландом и они не могут так легко избавиться от Александера. Но я рассматриваю его как помеху. Если хотите стать чемпионами, значит, вам нужен второй пилот, который даёт результат. Албон этого не делает. Ему всегда нужна помощь, а он не даёт ничего», — приводит слова Зурера GPblog.
Напомним, у Албона по-прежнему нет контракта на 2021 год. Главным кандидатом на его место в «Ред Булл» называют Нико Хюлькенберга.
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