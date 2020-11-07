«Сохраните Квята». Болельщики «Альфа Таури» массово просят оставить россиянина в команде

Пресс-служба «Альфа Таури» на странице в «Инстаграме» не так давно опубликовала фотографию воспитанника молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цуноды, подводя итоги его работы за рулём болида Ф-1 в Имоле. Японец является главным кандидатом на место Даниила Квята в Фаэнце. Болельщики команды не оценили пост так, как ожидалось. В основном в комментариях можно было наблюдать призывы сохранить в составе Даниила Квята.

«Пожалуйста, сохраните Даниила Квята», — написал один из подписчиков. Тут же его поддержал ещё один болельщик: «Пожалуйста, оставьте торпеду», — сказано в комментарии.

«Цунода не готов к Формуле-1», — сказано в следующем сообщении. «Мы не хотим Цуноду», — говорится ещё в одном комментарии.

«Кто это, чёрт возьми, такой? Оставьте Квята», — гневно написал ещё один болельщик «Альфа Таури». Большинство остальных комментариев также повторяют идею сохранить россиянина в команде.

Соответствующий пост доступен на странице «Альфа Таури» в «Инстаграме».