«Сохраните Квята». Болельщики «Альфа Таури» массово просят оставить россиянина в команде

Пресс-служба «Альфа Таури» на странице в «Инстаграме» не так давно опубликовала фотографию воспитанника молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цуноды, подводя итоги его работы за рулём болида Ф-1 в Имоле. Японец является главным кандидатом на место Даниила Квята в Фаэнце. Болельщики команды не оценили пост так, как ожидалось. В основном в комментариях можно было наблюдать призывы сохранить в составе Даниила Квята.
«Пожалуйста, сохраните Даниила Квята», — написал один из подписчиков. Тут же его поддержал ещё один болельщик: «Пожалуйста, оставьте торпеду», — сказано в комментарии.
«Цунода не готов к Формуле-1», — сказано в следующем сообщении. «Мы не хотим Цуноду», — говорится ещё в одном комментарии.
«Кто это, чёрт возьми, такой? Оставьте Квята», — гневно написал ещё один болельщик «Альфа Таури». Большинство остальных комментариев также повторяют идею сохранить россиянина в команде.
Соответствующий пост доступен на странице «Альфа Таури» в «Инстаграме».
- 7 ноября 2020
-
15:49
-
14:38
-
13:57
-
12:59
-
11:42
-
10:34
-
09:28
-
01:05
- 6 ноября 2020
-
23:57
-
22:18
-
21:52
-
20:54
-
19:57
-
18:55
-
17:23
-
17:08
-
16:40
-
15:29
-
14:58
-
14:18
-
13:38
-
12:57
-
12:43
-
10:33
-
10:07
-
09:36
-
09:00
-
00:54
- 5 ноября 2020
-
23:05
-
22:40
-
21:45
-
20:50
-
20:00
-
19:03
-
17:41