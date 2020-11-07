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Цунода признался, что ему трудно дались нагрузки в болиде Формулы-1

Цунода признался, что ему трудно дались нагрузки в болиде Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Воспитанник молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода, претендующий на место боевого пилота «Альфа Таури» на 2021 год, признался, что недавние тесты за рулём болида Формулы-1 дались ему тяжело с физической точки зрения.

«Пилотировать болид Формулы-1 было тяжелее с точки зрения физической нагрузки. Ожидал немного меньшей нагрузки, особенно это касается шеи. Был уверен, что шея не устанет. Выступая в Формуле-2, никогда не чувствовал проблем с шеей, так как она у меня сильная, но после болида Ф-1 было достаточно тяжело.

Было трудно, особенно в зонах торможения. Мне придётся много потренироваться до следующей сессии или следующего события в Формуле-1. Нужно много подготовки", — приводит слова японского спортсмена официальны сайт Формулы-2.

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