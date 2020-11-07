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Попов считает, что популярность Формулы-1 в России не упадет без российских пилотов

Попов считает, что популярность Формулы-1 в России не упадет без российских пилотов
Авто / Формула-1 0

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов выразил мнение, что возможное отсутствие российских пилотов в пелотоне Формулы-1 не окажет негативного влияния на популярность серии в России.

«Думаю, да, одного какого-нибудь российского пилота мы в следующем году в Формуле-1 увидим. Думаю, если их не будет, то это не скажется на популярности гонок в стране. Первые 20 лет я комментировал гонки без российских пилотов, и ничего, люди смотрели. Это приятный плюс, но решающего значения он не имеет», — приводит слова Алексея Попова RT на русском.

Напомним, Даниил Квят с большой долей вероятности потеряет место в Формуле-1 в сезоне-2021. По слухам, место в «Хаасе» может получить другой россиянин — пилот Формулы-2 Никита Мазепин. Ещё одним кандидатом на место в «Хаасе» является гонщик SMP Racing и Академии «Феррари» Роберт Шварцман.

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