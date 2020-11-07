Руль Айртона Сенны продали за $ 6,5 тыс. на аукционе

Руль легендарного бразильского гонщика трёхкратного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны был продан на аукционе за $ 6,5 тыс. долларов. Это рулевое колесо Сенна использовал на Гран-при Сан-Марино в 1987 году. Оно было подарено одному из работников трассы.
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В той гонке Айртон Сенна финишировал на второй позиции, уступив лишь Найджелу Мэнселлу. В том сезоне Сенна выступал в составе команды «Лотус».
Айртон Сенна выиграл три титула чемпиона мира — в 1988, 1990 и 1991 годах. Сенна погиб во время гонки Гран-при Сан-Марино в 1994 году.
В 2012 году на аукционе было продано другое рулевое колесо Айртона Сенны — тот руль бразилец использовал на Гран-при Бразилии в 1984 году, дебютировав в чемпионате мира за рулём болида «Тоулмэн». Тогда руль был продан отдельно от болида за £ 12 тыс.
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