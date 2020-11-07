Попов назвал пять вещей, которые он изменил бы в Формуле-1

Российский комментатор Алексей Попов поделился своим мнением о том, что нужно изменить в современной Формуле-1, чтобы добавить в гонки интригу.



«Нужны полный запрет свободных заездов и радиосвязи, максимальное уменьшение прижимной силы антикрыльев, возвращение атмосферных двигателей большого объёма с большими оборотами и, возможно, возвращение стальных тормозов вместо карбоновых. Последний пункт под вопросом, остальные однозначно нужны. «Формула-1» не должна стараться и не старается соответствовать старым представлениям о том, что она самый быстрый чемпионат по времени на круге. Это никому не интересно, людям нужно соперничество. Они хотят видеть движение рулём, борьбу пилота с машиной, борьбу на торможении, а не когда роботизированная вещь быстро разогналась и поехала», — приводит слова Алексея Попова RT на русском.