Баттон: Албон сейчас — это я в молодости

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился своим мнением о ситуации Александера Албона в «Ред Булл».



«Мой первый год в Формуле-1 был простым — я просто получал удовольствие. «Уильямс» построил отличный болид, сэр Фрэнк и Патрик Хэд прощали мне всё. Кажется, я даже не попадал в аварию. На следующий год я оказался в «Бенеттоне», но моего таланта там было недостаточно. Я не умел работать с инженерами, не знал, что делать, и не понимал, как работает машина. То, что у меня получалось в «Уильямсе», не работало в «Бенеттоне». Моим напарником был Джанкарло Физикелла, уже сделавший себе имя умением пилотировать плохие болиды. Поэтому он был сильнее меня на голову.



Албон сейчас — это я в молодости. Но его пример показывает, что «Ред Булл» изменил подход к молодым пилотам. Они обходились жёстко со многими пилотами, с Гасли — особенно. Но к Албону они стали относиться снисходительнее. Кроме того, у Албона проблема в виде напарника, который является быстрейшим пилотом мира по чистой скорости, а машина создавалась под него», — приводит слова Баттона Planet F1.