Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Баттон: Албон сейчас — это я в молодости

Баттон: Албон сейчас — это я в молодости
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился своим мнением о ситуации Александера Албона в «Ред Булл».

«Мой первый год в Формуле-1 был простым — я просто получал удовольствие. «Уильямс» построил отличный болид, сэр Фрэнк и Патрик Хэд прощали мне всё. Кажется, я даже не попадал в аварию. На следующий год я оказался в «Бенеттоне», но моего таланта там было недостаточно. Я не умел работать с инженерами, не знал, что делать, и не понимал, как работает машина. То, что у меня получалось в «Уильямсе», не работало в «Бенеттоне». Моим напарником был Джанкарло Физикелла, уже сделавший себе имя умением пилотировать плохие болиды. Поэтому он был сильнее меня на голову.

Албон сейчас — это я в молодости. Но его пример показывает, что «Ред Булл» изменил подход к молодым пилотам. Они обходились жёстко со многими пилотами, с Гасли — особенно. Но к Албону они стали относиться снисходительнее. Кроме того, у Албона проблема в виде напарника, который является быстрейшим пилотом мира по чистой скорости, а машина создавалась под него», — приводит слова Баттона Planet F1.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020