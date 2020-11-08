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Баттон: раньше Хэмилтон был таким же, как Боттас сейчас

Баттон: раньше Хэмилтон был таким же, как Боттас сейчас
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о Льюисе Хэмилтоне.

«Если вы сравните Льюиса и его скорость с той, что есть сейчас у Валттери, то вы увидите совершенно другого Льюиса в сравнении с тем, с которым выступал я. Он был таким же, как сейчас Боттас — быстрым в квалификации, но в гонках он делал больше ошибок, что стоило ему большого количества побед.

Он уничтожал свои шигы, использовал слишком много топлива и выбирал неверную стратегию. Теперь же мы видим совершенно другого Льюиса, он больше так не делает. Думаю, ему больше не дышат в затылок Нико Росберрг или Макс Ферстаппен.

Льюис победил меня в квалификациях и выиграл больше гонок, чем я в „Макларене“. У меня было восемь побед, а у него десять, мы были близки. Мне было жаль, что он ушёл, но мы тоже отняли друг у друга много побед», — приводит слова Баттона GPBlog.

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