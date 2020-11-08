«Сочи Автодром» показал, как бы выглядели пилоты Формулы-1 с усами
Официальный твиттер-акканут «Сочи Автодрома» показал, как бы выглядели пилоты Формулы-1, если бы они наряду с Валттери Боттасом поддержали инициативу «небритября» — акции, которая традиционно проводится в ноябре каждого года в поддержку борьбы с раком простаты и другими мужчкими болезнями.
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Сочи Автодрома».
О своём участии в акции Валттери Боттас объявил 4 ноября в «инстаграме».
«Небритябрь — ведущая благотворительная организация, которая занимается мужским здоровьем, и в эт от раз я присоединяюсь к вам. Вместе мы можем улучшить здоровье мужчин в борьбе с раком простаты, раком яичек, психическими расстройствами. Помогите мне не дать мужчинам умирать молодыми», — написал Боттас в «инстаграме».
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