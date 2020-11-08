Сегодня определится последний финалист чемпионата Forza Motorsport 2020

Сегодня, 8 ноября, в 18:00 стартует финал десятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020, на котором определится последний участник суперфинала, сообщают организаторы соревнований. Суперфинал чемпионата пройдет 13 декабря в оффлайн-формате в Москве, когда 10 самых быстрых кибергонщиков России сойдутся в битве за призовой фонд и звание чемпиона 2020 года.
В отборочных заездах десятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 приняло участие 2511 человек, 18 из которых прошли в финал этапа. Участниками финала 8 ноября станут гуру автотюнинга России Гоша Турботех и два атлета Black Monster — известный стантрайдер Григорий Талдыкин и BMX-чемпион Алекс Никулин.
Официальный автомобиль гонки – BMW M4 GTS. Соревноваться участники десятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 будут на трассе в Бернских Альпах. Прямая трансляция финала десятого этапа начнётся 8 ноября в 18:00 в официальной группе турнира VK.
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