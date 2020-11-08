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Расселл признался, что беспокоился по поводу слухов о его возможной замене на Переса

Расселл признался, что беспокоился по поводу слухов о его возможной замене на Переса
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что беспокоился по поводу слухов о его возможной замене на Серхио Переса.

«Слышал слухи о моём месте в „Уильямсе“. Неважно, были ли они правдивы, речь шла о моём месте в команде. Конечно, я беспокоился. Саймон Робертс, новые владельцы и я побеседовали, чтобы всё прояснить. Мне дали понять, что у меня есть контракт», — приводит слова Расселла PLanetF1.

Напомним, в прессе появлялись слухи, что новые владельцы команды из Гроува хотят заменить Джорджа на мексиканца Серхио Переса.

Тем не менее в преддверии старта Гран-при Эмилии-Романьи временный руководитель «Уильямса» Саймон Робертс заявил, что был неверно понят и команда из Гроува сохранит в составе британца Джорджа Расселла на следующий сезон.

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